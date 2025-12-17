Белоусов поздравил военных РВСН с профессиональным праздником

Отмечается, что решению поставленных перед РВСН задач во многом способствуют конструкторские бюро и предприятия промышленности, которые создают новейшие ракетные комплексы, системы управления и связи. "Тем самым вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации", - подчеркнул министр.