СМИ: в Румынии раскрыли причины отмены президентских выборов 2024 года

КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Администрация президента Румынии опубликовала рассекреченную часть отчета Высшего совета национальной обороны страны (CSAT), содержащую данные о причинах отмены президентских выборов 2024 года, в которых участвовал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, сообщает румынский телеканал Digi24.

Результаты первого тура президентских выборов 2024 года были аннулированы после победы Джеорджеску . Решение об отмене итогов было принято на фоне заявлений о возможном вмешательстве в избирательный процесс, в том числе через социальные сети, что вызвало протесты в стране. Согласно отчету CSAT за 2024 год, на заседании совета 28 ноября были представлены оценки рисков для национальной безопасности, связанных с возможным вмешательством в выборы, включая кибератаки на инфраструктуру, обеспечивающую избирательный процесс.

"В представленном депутатам отчете отмечается, что платформа TikTok не маркировала одного из участников кампании как политического кандидата, в результате чего его контент получил значительно большую видимость по сравнению с другими претендентами", - сообщает Digi24. Согласно отчету, материалы других кандидатов, распознанных алгоритмами платформы как политические, подвергались ограничениям, что привело к дисбалансу в распространении контента.

В документе также указывается, что платформа TikTok не выполнила решение Центрального избирательного бюро Румынии , нарушив нормы, регулирующие проведение избирательного процесса.

Председатель комиссии по обороне Палаты депутатов парламента Румынии Михай Вебер заявил, что отчет подтверждает факт вмешательства "государственных и негосударственных акторов" в избирательный процесс в пользу одного из кандидатов.