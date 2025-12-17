Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Румынии раскрыли причины отмены президентских выборов 2024 года - РИА Новости, 17.12.2025
01:11 17.12.2025
СМИ: в Румынии раскрыли причины отмены президентских выборов 2024 года
Администрация президента Румынии опубликовала рассекреченную часть отчета Высшего совета национальной обороны страны (CSAT), содержащую данные о причинах отмены РИА Новости, 17.12.2025
© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Администрация президента Румынии опубликовала рассекреченную часть отчета Высшего совета национальной обороны страны (CSAT), содержащую данные о причинах отмены президентских выборов 2024 года, в которых участвовал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, сообщает румынский телеканал Digi24.
Результаты первого тура президентских выборов 2024 года были аннулированы после победы Джеорджеску. Решение об отмене итогов было принято на фоне заявлений о возможном вмешательстве в избирательный процесс, в том числе через социальные сети, что вызвало протесты в стране. Согласно отчету CSAT за 2024 год, на заседании совета 28 ноября были представлены оценки рисков для национальной безопасности, связанных с возможным вмешательством в выборы, включая кибератаки на инфраструктуру, обеспечивающую избирательный процесс.
Кэлин Джеорджеску собрал на митинге ко Дню национального объединения в городе Алба-Юлия тысячи сторонников - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников
1 декабря, 17:27
"В представленном депутатам отчете отмечается, что платформа TikTok не маркировала одного из участников кампании как политического кандидата, в результате чего его контент получил значительно большую видимость по сравнению с другими претендентами", - сообщает Digi24. Согласно отчету, материалы других кандидатов, распознанных алгоритмами платформы как политические, подвергались ограничениям, что привело к дисбалансу в распространении контента.
В документе также указывается, что платформа TikTok не выполнила решение Центрального избирательного бюро Румынии, нарушив нормы, регулирующие проведение избирательного процесса.
Председатель комиссии по обороне Палаты депутатов парламента Румынии Михай Вебер заявил, что отчет подтверждает факт вмешательства "государственных и негосударственных акторов" в избирательный процесс в пользу одного из кандидатов.
Часть материалов отчета CSAT была опубликована администрацией президента Румынии 4 декабря 2024 года, а 6 декабря Конституционный суд страны, ссылаясь на этот документ, отменил итоги президентских выборов 2024 года. Представленный парламенту отчет является тем же документом, который лег в основу решения суда.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал причины аннулирования выборов в Румынии
1 декабря, 10:41
 
