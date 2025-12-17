Посольство в Тегеране подтвердило освобождение россиянина из тюрьмы в Иране

ТЕГЕРАН, 17 дек - РИА Новости. Власти Ирана освободили российского гражданина, находившегося в тюрьме за съёмку "чувствительных" объектов, подтвердило посольство РФ в Тегеране.
Ранее агентство Mehr передавало об освобождении российского гражданина, задержанного в Иране в 2024 году и приговоренного к тюремному заключению. Как уточнило агентство, он получил амнистию и был освобожден в минувшие выходные.
"Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме. В настоящее время он находится в посольстве, чувствует себя нормально и готовится вернуться на Родину", - говорится в сообщении.
Как уточняет диппредставительство, россиянин был приговорен к лишению свободы осенью 2024 года за фотосъемку: в снятые им кадры попали "чувствительные" объекты. Подчеркивается, что с момента задержания российского гражданина МИД России и посольства постоянно работали над вопросом его освобождения.
Новость об освобождении российского гражданина из тюрьмы в Иране появилась на фоне визита главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи в Российскую Федерацию. Во вторник министр встретился с депутатами Госдумы, в среду - с российским коллегой Сергеем Лавровым. В числе тем переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.