Посольство в Тегеране подтвердило освобождение россиянина из тюрьмы в Иране - РИА Новости, 17.12.2025
21:19 17.12.2025
Посольство в Тегеране подтвердило освобождение россиянина из тюрьмы в Иране
Посольство в Тегеране подтвердило освобождение россиянина из тюрьмы в Иране
Власти Ирана освободили российского гражданина, находившегося в тюрьме за съёмку "чувствительных" объектов, подтвердило посольство РФ в Тегеране. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T21:19:00+03:00
2025-12-17T21:19:00+03:00
Посольство в Тегеране подтвердило освобождение россиянина из тюрьмы в Иране

Посольство в Тегеране подтвердило освобождение гражданина РФ из иранской тюрьмы

ТЕГЕРАН, 17 дек - РИА Новости. Власти Ирана освободили российского гражданина, находившегося в тюрьме за съёмку "чувствительных" объектов, подтвердило посольство РФ в Тегеране.
Ранее агентство Mehr передавало об освобождении российского гражданина, задержанного в Иране в 2024 году и приговоренного к тюремному заключению. Как уточнило агентство, он получил амнистию и был освобожден в минувшие выходные.
«
"Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме. В настоящее время он находится в посольстве, чувствует себя нормально и готовится вернуться на Родину", - говорится в сообщении.
Как уточняет диппредставительство, россиянин был приговорен к лишению свободы осенью 2024 года за фотосъемку: в снятые им кадры попали "чувствительные" объекты. Подчеркивается, что с момента задержания российского гражданина МИД России и посольства постоянно работали над вопросом его освобождения.
Новость об освобождении российского гражданина из тюрьмы в Иране появилась на фоне визита главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи в Российскую Федерацию. Во вторник министр встретился с депутатами Госдумы, в среду - с российским коллегой Сергеем Лавровым. В числе тем переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Автомобиль полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россиянин рассказал, за что его и других туристов арестовали в Тунисе
12 апреля, 17:28
 
В миреИранРоссияТегеран (город)Аббас АракчиСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
