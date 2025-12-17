Посольство в Тегеране подтвердило освобождение россиянина из тюрьмы в Иране

"Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме. В настоящее время он находится в посольстве, чувствует себя нормально и готовится вернуться на Родину", - говорится в сообщении.

Как уточняет диппредставительство, россиянин был приговорен к лишению свободы осенью 2024 года за фотосъемку: в снятые им кадры попали "чувствительные" объекты. Подчеркивается, что с момента задержания российского гражданина МИД России и посольства постоянно работали над вопросом его освобождения.