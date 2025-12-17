Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию - РИА Новости, 17.12.2025
21:32 17.12.2025
Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию
Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание президиума Совета по науке и образованию по... РИА Новости, 17.12.2025
Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание президиума Совета по науке и образованию по вопросам научно-технологического развития РФ.
"На территории инновационного центра "Сколково" провели заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, где обсудили вопросы, связанные с подготовкой прогноза научно-технологического развития России. Уделили особое внимание стратегическому прогнозированию в сфере перспективных космических технологий и сервисов", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтаке".
Он отметил, что на заседании попечительского совета фонда "Сколково" также были подведены итоги его работы в уходящем году.
"Обсудили планы развития. Еще раз поздравил всех, кто участвовал в становлении проекта, с 15-летием фонда", - добавил Медведев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ за 2025 год в области науки и техники - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Мишустин наградил лауреатов премий правительства в области науки и медицины
2 декабря, 23:04
 
Россия Дмитрий Медведев Сколково Единая Россия Общество
 
 
