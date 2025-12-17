Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание президиума Совета по науке и образованию по вопросам научно-технологического развития РФ.

"На территории инновационного центра " Сколково " провели заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, где обсудили вопросы, связанные с подготовкой прогноза научно-технологического развития России. Уделили особое внимание стратегическому прогнозированию в сфере перспективных космических технологий и сервисов", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтаке".

Он отметил, что на заседании попечительского совета фонда "Сколково" также были подведены итоги его работы в уходящем году.