Герой России рассказал, что Путин поинтересовался жизнью его семьи - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 17.12.2025
Герой России рассказал, что Путин поинтересовался жизнью его семьи
Герой России рассказал, что Путин поинтересовался жизнью его семьи

Герой России Пирогов рассказал, что Путин поинтересовался жизнью его семьи

Владимир Путин и Денис Пирогов
Владимир Путин и Денис Пирогов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Денис Пирогов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Герой России, командир 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Денис Пирогов рассказал, что Президент РФ Владимир Путин после доклада об освобождении Северска поговорил с ним о жизни его семьи.
Путин в среду вручил медали "Золотая Звезда" в министерстве обороны РФ российским военным, участвовавшим в освобождении Северска. До этого события лидер РФ после заслушивания доклада об освобождении Северска лично поговорил с Пироговым о его семье и детях, пожал ему руку. Полковник Пирогов также был награжден медалью "Золотая Звезда".
"Президент пожал руку, сказал спасибо. Это была самая лучшая благодарность. Президент спросил, как семья, где кто живет, как дети, как родители. Звезда Героя России – это большая честь. Во-вторых, это очень большая ответственность, потому что мы теперь, мы и так бы не подвели президента, а теперь надо наращивать усилия, чтобы показать, что мы можем больше", - сказал Пирогов.
Пирогов выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы и техники противника на Северском тактическом направлении в районе города Северск Донецкой Народной Республики. Применяя военную хитрость, в кратчайшие сроки захватил позиции противника на южной окраине города и закрепился на выгодном рубеже для ведения дальнейших наступательных действий. В ходе боев подразделения соединения освободили территорию свыше 34 километров в глубину и 26 километров по фронту, уничтожили 104 пункта управления операторов БПЛА, семь складов с боеприпасами и склад ГСМ, 155 огневых точек, шесть боевых бронированных машин, 152 мм дивизионную самоходную гаубицу 2С3 "Акация", 408 БПЛА, пять станций спутниковой связи "Starlink" и личный состав ВСУ.
Штурмовыми подразделениями бригады был освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики, а соединение продвинулось в глубину обороны противника, заняв позиции на железнодорожном переезде южной окраины города Северск. Развивая успех наступления, подразделения бригады снова продвинулись в глубину и по фронту вражеской обороны, освободив тем самым южную окраину города.
Продвигаясь с южной части города Северск в глубину населенного пункта, штурмовые группы соединения освободили 23 улицы, уничтожили пять танков, 10 боевых бронированных машин, три миномета, 538 БПЛА, 11 складов с боеприпасами и личный состав ВСУ, выполнив боевую задачу по освобождению города.
