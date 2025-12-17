Герой России рассказал, что Путин поинтересовался жизнью его семьи

"Президент пожал руку, сказал спасибо. Это была самая лучшая благодарность. Президент спросил, как семья, где кто живет, как дети, как родители. Звезда Героя России – это большая честь. Во-вторых, это очень большая ответственность, потому что мы теперь, мы и так бы не подвели президента, а теперь надо наращивать усилия, чтобы показать, что мы можем больше", - сказал Пирогов.