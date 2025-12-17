Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме

В конце прошлого месяца правительственные войска Мьянмы заняли здание одного из них. До этого в феврале — марте правоохранительные органы страны совместно с коллегами их Китая и Таиланда провели масштабную операцию против нелегальных кол-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более десяти тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство из них были гражданами КНР, однако там оказались и трое россиян, которых насильно ввезли через Таиланд.