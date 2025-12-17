Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме
18:09 17.12.2025 (обновлено: 20:10 17.12.2025)
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме - РИА Новости, 17.12.2025
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме
Дипломаты сотрудничают с правоохранительными органами Мьянмы для освобождения россиян из мошеннических кол-центров, сообщила представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
мьянма
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
таиланд
мошенничество
происшествия
мьянма
россия
таиланд
в мире, мьянма, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), таиланд, мошенничество, происшествия
В мире, Мьянма, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Таиланд, Мошенничество, Происшествия
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме

Захарова: РФ и Мьянма заняты вызволением россиян из мошеннических кол-центров

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Дипломаты сотрудничают с правоохранительными органами Мьянмы для освобождения россиян из мошеннических кол-центров, сообщила представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Известиям".
"Появилась информация относительно того, что еще несколько граждан нашей страны насильно удерживаются", — сказала она.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Не бьют только по лицу". Как россиянок превращают в рабынь в Азии
4 октября, 08:00
Ранее в среду посольство России в Мьянме сообщило, что компетентные органы пытаются установить местонахождение трех россиян, которых могут незаконно удерживать в мошеннических кол-центрах на границе с Таиландом.
В конце прошлого месяца правительственные войска Мьянмы заняли здание одного из них. До этого в феврале — марте правоохранительные органы страны совместно с коллегами их Китая и Таиланда провели масштабную операцию против нелегальных кол-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более десяти тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство из них были гражданами КНР, однако там оказались и трое россиян, которых насильно ввезли через Таиланд.
Еще четырех освободили позже, уже по инициативе российского посольства в Бангкоке, совместными усилиями отечественных дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Вызволенные из рабства рассказали, что в KK Park есть и другие россияне.
Автомобиль полиции в Мьянме - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Бывшую участницу "Голоса" убили и продали на органы, сообщили СМИ
15 октября, 16:38
 
В миреМьянмаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТаиландМошенничествоПроисшествия
 
 
