Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Дипломаты сотрудничают с правоохранительными органами Мьянмы для освобождения россиян из мошеннических кол-центров, сообщила
представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Известиям".
"Появилась информация относительно того, что еще несколько граждан нашей страны насильно удерживаются", — сказала она.
Ранее в среду посольство России
в Мьянме сообщило, что компетентные органы пытаются установить местонахождение трех россиян, которых могут незаконно удерживать в мошеннических кол-центрах на границе с Таиландом
.
В конце прошлого месяца правительственные войска Мьянмы заняли здание одного из них. До этого в феврале — марте правоохранительные органы страны совместно с коллегами их Китая и Таиланда провели масштабную операцию против нелегальных кол-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более десяти тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство из них были гражданами КНР, однако там оказались и трое россиян, которых насильно ввезли через Таиланд.
Еще четырех освободили позже, уже по инициативе российского посольства в Бангкоке, совместными усилиями отечественных дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Вызволенные из рабства рассказали, что в KK Park есть и другие россияне.