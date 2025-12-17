Рейтинг@Mail.ru
"На грани краха". На Западе внезапно высказались о России - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062704956.html
"На грани краха". На Западе внезапно высказались о России
"На грани краха". На Западе внезапно высказались о России - РИА Новости, 17.12.2025
"На грани краха". На Западе внезапно высказались о России
Заявления европейских лидеров о Москве являются проявлением "русофрении", написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя высказывания... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:33:00+03:00
2025-12-17T16:33:00+03:00
в мире
россия
москва
германия
брайан макдональд
марк рютте
фридрих мерц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934656528_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_3cb55f6ebda9c7de8f015132ed210778.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062686480.html
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062648942.html
россия
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934656528_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_cc0dfb14d0be66c3824c6cb088c0e283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, германия, брайан макдональд, марк рютте, фридрих мерц, нато, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Германия, Брайан Макдональд, Марк Рютте, Фридрих Мерц, НАТО, Евросоюз
"На грани краха". На Западе внезапно высказались о России

Журналист Макдональд назвал убеждения лидеров ЕС классической русофренией

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о Москве являются проявлением "русофрении", написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя высказывания западных политиков о "российской угрозе".
"Классическая "русофрения": убеждение или идея о том, что Россия одновременно находится на грани краха и захвата мира", — отметил он.
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
Вчера, 15:56
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что лидеры стран ЕС постоянно запугивают избирателей российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 14:46
 
В миреРоссияМоскваГерманияБрайан МакдональдМарк РюттеФридрих МерцНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала