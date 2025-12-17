МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о Москве являются проявлением "русофрении", написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя высказывания западных политиков о "российской угрозе".
"Классическая "русофрения": убеждение или идея о том, что Россия одновременно находится на грани краха и захвата мира", — отметил он.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что лидеры стран ЕС постоянно запугивают избирателей российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".