НПО "Русскоязычная демократия и демократы Саксонии" признали нежелательной*
16:24 17.12.2025 (обновлено: 16:26 17.12.2025)
НПО "Русскоязычная демократия и демократы Саксонии" признали нежелательной*
НПО "Русскоязычная демократия и демократы Саксонии" признали нежелательной* - РИА Новости, 17.12.2025
НПО "Русскоязычная демократия и демократы Саксонии" признали нежелательной*
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую неправительственную организацию Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.*... РИА Новости, 17.12.2025
россия
в мире
саксония
https://ria.ru/20251216/soldatov-2062482567.html
россия
саксония
россия, в мире, саксония
Россия, В мире, Саксония
НПО "Русскоязычная демократия и демократы Саксонии" признали нежелательной*

ГП: НПО "Русскоязычная демократия и демократы Саксонии" признали нежелательной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую неправительственную организацию Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.* ("Русскоязычные демократки и демократы Саксонии")*, реализующую проекты по дискредитации руководства РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности немецкой неправительственной организации Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.,* ФРГ", - говорится в сообщении.
Несмотря на заявленное продвижение демократических ценностей, по сути это антироссийская структура, ориентированная на консолидацию представителей "волны демократической эмиграции из России", использование потенциала релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русскоязычной диаспоры в Саксонии, где среди населения высока поддержка партий, придерживающихся курса на нормализацию отношений с Россией, отметили в ГП.
"Организация реализует проекты по дискредитации руководства нашей страны, внешней и внутренней политики Российской Федерации. Взаимодействует с иностранными агентами, занимается формированием образа России как "страны-агрессора", - заключили в ведомстве.
* Организация признана нежелательной.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Против журналиста-иноагента Солдатова* возбудили дело
16 декабря, 20:08
 
РоссияВ миреСаксония
 
 
Версия 2023.1 Beta
