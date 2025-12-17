https://ria.ru/20251217/rossiya-2062701937.html
НПО "Русскоязычная демократия и демократы Саксонии" признали нежелательной*
2025-12-17T16:24:00+03:00
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую неправительственную организацию Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.* ("Русскоязычные демократки и демократы Саксонии")*, реализующую проекты по дискредитации руководства РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности немецкой неправительственной организации Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.,* ФРГ", - говорится в сообщении.
Несмотря на заявленное продвижение демократических ценностей, по сути это антироссийская структура, ориентированная на консолидацию представителей "волны демократической эмиграции из России", использование потенциала релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русскоязычной диаспоры в Саксонии, где среди населения высока поддержка партий, придерживающихся курса на нормализацию отношений с Россией, отметили в ГП.
"Организация реализует проекты по дискредитации руководства нашей страны, внешней и внутренней политики Российской Федерации. Взаимодействует с иностранными агентами, занимается формированием образа России как "страны-агрессора", - заключили в ведомстве.
* Организация признана нежелательной.