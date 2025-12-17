Белоусов рассказал об укомплектации военно-строительных частей в 2026 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В РФ в 2026 году предстоит разработать нормативно-правовую базу для создания военно-строительных частей и укомплектовать вновь сформированные подразделения военно-строительного комплекса, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.