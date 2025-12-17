https://ria.ru/20251217/rossiya-2062657909.html
Белоусов рассказал о резерве средств ВС России
Белоусов рассказал о резерве средств ВС России - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о резерве средств ВС России
значительный резерв сэкономленных средств, который предстоит задействовать в ближайшем будущем, остается у министерства обороны РФ, заявил глава ведомства... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:01:00+03:00
2025-12-17T15:01:00+03:00
2025-12-17T15:01:00+03:00
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725370_0:195:3250:2023_1920x0_80_0_0_af7742f68671ba48e93e1fea0031a592.jpg
https://ria.ru/20251217/belousov-2062656838.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0dbdbb48b997460c21eedeaed24676f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов рассказал о резерве средств ВС России
Белоусов: у МО РФ остается резерв сэкономленных средств