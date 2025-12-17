Белоусов рассказал о резерве средств ВС России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. значительный резерв сэкономленных средств, который предстоит задействовать в ближайшем будущем, остается у министерства обороны РФ, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

"Тем не менее, остается значительный резерв, который предстоит задействовать в ближайшем будущем", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.