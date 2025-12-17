Белоусов: МО России провело инвентаризацию 449 тысяч объектов недвижимости

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ в 2025 году провело инвентаризацию 449 тыс объектов недвижимости, обнаружены не стоящие на учете объекты стоимостью порядка 5 миллиардов рублей, сказал глава ведомства Андрей Белоусов.