Белоусов рассказал об утверждении деталей госпрограммы вооружения

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Параметры государственной программы вооружения на 2027-2036 годы утверждены, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

"В этом году завершили определение параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что программа основана на четырех основных принципах, первый из которых - четкое выделение приоритетов.

"К высокоприоритетным системам отнесены вооружения, которые будут определять перспективный облик Вооруженных Сил. Это – стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях, включая искусственный интеллект", - подчеркнул министр обороны.

Следующий принцип, по словам Белоусова, это построение государственной программы вооружения исходя из требований перспективных боевых возможностей ВС РФ. Третий принцип, на котором основана программа, - синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и техники и создания инфраструктуры.