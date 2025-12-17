Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об утверждении деталей госпрограммы вооружения
14:38 17.12.2025 (обновлено: 16:30 17.12.2025)
Белоусов рассказал об утверждении деталей госпрограммы вооружения
Параметры государственной программы вооружения на 2027-2036 годы утверждены, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал об утверждении деталей госпрограммы вооружения

Белоусов: параметры госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы утверждены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Параметры государственной программы вооружения на 2027-2036 годы утверждены, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В этом году завершили определение параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Он отметил, что программа основана на четырех основных принципах, первый из которых - четкое выделение приоритетов.
"К высокоприоритетным системам отнесены вооружения, которые будут определять перспективный облик Вооруженных Сил. Это – стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях, включая искусственный интеллект", - подчеркнул министр обороны.
Следующий принцип, по словам Белоусова, это построение государственной программы вооружения исходя из требований перспективных боевых возможностей ВС РФ. Третий принцип, на котором основана программа, - синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и техники и создания инфраструктуры.
"В-четвертых, – учет при построении ГПВ повышения производительности работы предприятий ОПК. Предполагается, что за счет роста производительности труда будет обеспечено снижение затрат не менее, чем на 1-2% в год, что позитивно отразится на контрактных ценах и экономии средств", - добавил он.
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
29 августа, 20:13
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
29 августа, 20:13
 
РоссияАндрей БелоусовОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
