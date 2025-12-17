https://ria.ru/20251217/rossiya-2062645273.html
Белоусов рассказал об утверждении деталей госпрограммы вооружения
Белоусов рассказал об утверждении деталей госпрограммы вооружения
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Параметры государственной программы вооружения на 2027-2036 годы утверждены, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В этом году завершили определение параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы", - сказал Белоусов
на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Он отметил, что программа основана на четырех основных принципах, первый из которых - четкое выделение приоритетов.
"К высокоприоритетным системам отнесены вооружения, которые будут определять перспективный облик Вооруженных Сил. Это – стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях, включая искусственный интеллект", - подчеркнул министр обороны.
Следующий принцип, по словам Белоусова, это построение государственной программы вооружения исходя из требований перспективных боевых возможностей ВС РФ. Третий принцип, на котором основана программа, - синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и техники и создания инфраструктуры.
"В-четвертых, – учет при построении ГПВ повышения производительности работы предприятий ОПК. Предполагается, что за счет роста производительности труда будет обеспечено снижение затрат не менее, чем на 1-2% в год, что позитивно отразится на контрактных ценах и экономии средств", - добавил он.