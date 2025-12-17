https://ria.ru/20251217/rossiya-2062642194.html
Белоусов назвал важнейший вопрос для ВС России
Белоусов назвал важнейший вопрос для ВС России
Белоусов назвал важнейший вопрос для ВС России
Оснащение российской армии современным вооружением и техникой является важнейшим вопросом, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов назвал важнейший вопрос для ВС России
Белоусов: оснащение современным вооружением является важнейшим вопросом ВС РФ