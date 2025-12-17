Россия доработает ракеты "Буревестник" и "Посейдон", заявил Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия еще будет работать над ракетами "Буревестник" и и аппаратом "Посейдон", заявил президент России Владимир Путин.

"Прошли успешные испытания стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон"... Мы еще будет работать над этим, мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать", - сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.