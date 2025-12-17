Рейтинг@Mail.ru
Россия доработает ракеты "Буревестник" и "Посейдон", заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
14:08 17.12.2025
Россия доработает ракеты "Буревестник" и "Посейдон", заявил Путин
Россия доработает ракеты "Буревестник" и "Посейдон", заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Россия доработает ракеты "Буревестник" и "Посейдон", заявил Путин
Россия еще будет работать над ракетами "Буревестник" и и аппаратом "Посейдон", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Россия доработает ракеты "Буревестник" и "Посейдон", заявил Путин

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия еще будет работать над ракетами "Буревестник" и и аппаратом "Посейдон", заявил президент России Владимир Путин.
"Прошли успешные испытания стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон"... Мы еще будет работать над этим, мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать", - сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
"Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет, заявил Путин
Вчера, 14:03
 
