МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен объявить победу России в украинском конфликте, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
«
"Самое важное, что Трамп еще не сделал, — это не заявил, что война окончена, а Россия победила", — утверждает он.
Вчера, 09:35
По словам Макгрегора, европейцы вместе с украинцами должны это признать.
В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.