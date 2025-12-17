Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как ЕС спровоцирует войну с Россией
09:03 17.12.2025
СМИ раскрыли, как ЕС спровоцирует войну с Россией
Вступление Украины в Евросоюз может стать поводом для общеевропейской войны против России, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 17.12.2025
в мире, украина, евросоюз, мирный план сша по украине, нато, россия, италия
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз может стать поводом для общеевропейской войны против России, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Есть одна деталь, которую наши стратеги якобы не замечают. Статья 42.7 Договора о Европейском союзе, включающая положения о взаимной обороне, которые даже более важны, чем 5-я статья Устава НАТО. <…>. Проще говоря, если Украина вступит в ЕС, находясь в состоянии активного вооруженного конфликта или вооруженного перемирия, и Россия нанесет по ней удар, Италия, Франция и Германия юридически окажутся в состоянии войны", — говорится в материале.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
Вчера, 07:24
По мнению автора статьи, "мирный" план ЕС заключается в превращении локального конфликта в общеевропейский, и все это преподносится как компромисс, на который Москва должна согласиться.
"В Кремле умеют читать договоры лучше, чем фон дер Ляйен. Предложить России Украину в составе ЕС, а не НАТО — это то же самое, что предложить диабетику кремовый торт и сказать, что он не вредный, потому что на нем нет вишенки".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
Вчера, 00:17
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила 12 декабря, что Украину могут принять в Евросоюз к 1 января 2027 года в рамках плана по урегулированию конфликта.
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что такая перспектива беспокоит некоторые европейские государства.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Свалить на Путина". На Западе сделали заявление о войне с Россией
16 декабря, 22:32
 
Заголовок открываемого материала