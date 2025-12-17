Рейтинг@Mail.ru
Только встаньте на колени: России дадут все, о чем можно только мечтать
08:00 17.12.2025
Только встаньте на колени: России дадут все, о чем можно только мечтать
Кирилл Стрельников
Только встаньте на колени: России дадут все, о чем можно только мечтать

Кирилл Стрельников
Празднования по поводу вступления Финляндии в НАТО и разрыва отношений с Россией были похожи на добрую рождественскую сказку: розовощекие младенцы пели гимны, прославляющие спасение от восточных орков; старики дрожащими руками вытаскивали из сундуков истлевшие нацистские награды; молодежь с улюлюканьем прыгала через костры из разобранных мостов; мамы и папы составляли список покупок за счет скорого удвоения (нет — утроения!) гордого финского ВВП.
Гулянья были долгими, но и они постепенно сошли на нет. Выяснилось, что какие-то нехорошие люди что-то напутали в сценарии: вместо всеобщей финской перемоги почему-то начало приходить понимание фантастической зрады.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Премьер Финляндии сделал провокационное заявление о России
16 декабря, 12:05
Вчера премьер-министр Финляндии Орпо, который ранее спал и ложился со словом "НАТО" на устах, вдруг сказал полнейшую непристойность: "Нам нужна финансовая поддержка из Брюсселя. Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это связано с угрозой со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень тяжелая".
Неужели? Да быть такого не может (вы же обо всем подумали заранее, верно?) — давайте разбираться, все это пахнет не сыром "Валио", а рукой Кремля.
Хм, действительно.
К третьему кварталу сего года торговля между Финляндией и Россией по сравнению с 2021-м упала на 93%. Количество финских компаний, занимающихся экспортом в Россию, сократилось с 3700 в 2013 году до примерно 100 к концу 2023 года.
Финские компании потеряли миллиарды инвестиций, вложенных в российские активы.
Переход на более дорогие энергоносители увеличил стоимость электроэнергии на десятки процентов, на нефть — на 109%. Деревообрабатывающая промышленность терпит дикие убытки, потому что ранее почти 90% от всего импорта древесины в страну шло из России.
В ноябре этого года в Финляндии зафиксировано рекордное с начала 2000-х количество банкротств коммерческих компаний. По словам одного из крупнейших финских банкиров Бьорна Валруса, "вопреки инстинкту самосохранения, после начала СВО Финляндия приступила к разрушительному демонтажу давних экономических связей с Россией. <…> Это повлекло за собой рекордный рост безработицы, упадок сетевой торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, тотальный коллапс местной лесопромышленности".
Граничащие с Россией регионы скатились в тяжелейшую депрессию: закрываются целые сектора экономики; от отсутствия русских туристов финны теряют минимум полмиллиарда долларов в год.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен недавно заявил: "Наша экономика уже мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро. <...> Финская экономика — это ходячий мертвец, и она, скорее всего, похоронит большинство финнов в течение следующих двух лет". Доходит до того, что по Финляндии уже проходят массовые акции в поддержку открытия границы с Россией.
Однако при этом финские власти с энтузиазмом участвуют во всех натовских проектах и готовы дальше увеличивать свои военные расходы. Не обошлось и без укуса Яценюка: на фоне экономического кризиса Финляндия возводит на границе с Россией линию оборонительных сооружений, в том числе волшебный забор с датчиками, рвами, камерами и всем вот этим. Каждый километр забора стоит два миллиона евро, а весь проект — полмиллиарда. Как забор помешает нашим ракетам, если что, не совсем ясно, но это неважно.
Главное, посол США при НАТО Мэттью Уитакер похвалил за усердие и рост военных расходов: "Финляндия — это настоящая звезда в том, что касается обеспечения собственной обороны".
Впрочем, вкусившие сытой жизни без России финны, кажется, готовы провернуть фарш назад.
По данным исследования E2 Research, проведенного в Восточной Финляндии, более трети лидеров бизнеса и глав финских муниципалитетов выразили готовность "рассматривать" восстановление сотрудничества с Россией, "если война на Украине закончится на удовлетворительных условиях".
Также не так давно крупнейшая финская телекомпания MTV Uutiset провела опрос, касающийся восстановления отношений Финляндии и России. Результат умилителен: 63% финнов согласны, что поли­тические отношения можно восстановить, а 68% готовы восстановить торговые отношения, "если война закончится и в России произойдет смена режима".
Ну то есть все просто: принимаете условия Киева с подельниками, меняете режим, встаете на колени, а мы посмотрим, рассмотрим и, может, чего-то восстановим — и позволим вам поставлять дешевое сырье и покупать пуховики.
Ну как такое может не понравиться?
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики якобы угрозой России
16 декабря, 10:41
 
В миреАналитикаФинляндияБрюссельТуомас МалиненНАТОРоссия
 
 
