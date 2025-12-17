Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/rossijane-2062784203.html
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах - РИА Новости, 17.12.2025
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах
Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на острую нехватку банкоматов в малых населенных пунктах российских регионов, сообщили в Народном фронте по РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T23:37:00+03:00
2025-12-17T23:37:00+03:00
россия
республика хакасия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251213/itogi-2061823346.html
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика хакасия, владимир путин, общество
Россия, Республика Хакасия, Владимир Путин, Общество
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах

Россияне пожаловались Путину на нехватку банкоматов в малых населенных пунктах

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на острую нехватку банкоматов в малых населенных пунктах российских регионов, сообщили в Народном фронте по итогам обработки обращений граждан на программу "Итоги года с Владимиром Путиным".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
"Стали поступать обращения из разных регионов, из разных небольших населенных пунктов, обращаются в основном люди старшего возраста и говорят о том, что катастрофически не хватает банкоматов. Где-то вообще в селе ни одного нет, где-то на район всего один банкомат, это создает очень серьезные сложности", - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Хакасии Ксения Буганова, слова волонтера приводит "Россия 24".
Она подчеркнула, что чтобы снять наличные с карты, пенсионерам приходится ездить за 20-30 километров. Ситуацию осложняет и то, что в местных магазинах не хватает терминалов для оплаты картой. Кроме того, аналогичные обращения поступают и от молодежи.
"Невозможно без банкоматов совершать какие-то операции. Люди просят обратить внимание Владимира Владимировича на эту проблему, принять какие-то меры, чтобы ее решить", - добавила она.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
13 декабря, 11:58
 
РоссияРеспублика ХакасияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала