Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на острую нехватку банкоматов в малых населенных пунктах российских регионов, сообщили в Народном фронте по итогам обработки обращений граждан на программу "Итоги года с Владимиром Путиным".

Она подчеркнула, что чтобы снять наличные с карты, пенсионерам приходится ездить за 20-30 километров. Ситуацию осложняет и то, что в местных магазинах не хватает терминалов для оплаты картой. Кроме того, аналогичные обращения поступают и от молодежи.