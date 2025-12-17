https://ria.ru/20251217/rossijane-2062784203.html
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах - РИА Новости, 17.12.2025
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах
Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на острую нехватку банкоматов в малых населенных пунктах российских регионов, сообщили в Народном фронте по РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T23:37:00+03:00
2025-12-17T23:37:00+03:00
2025-12-17T23:37:00+03:00
россия
республика хакасия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251213/itogi-2061823346.html
россия
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика хакасия, владимир путин, общество
Россия, Республика Хакасия, Владимир Путин, Общество
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах
Россияне пожаловались Путину на нехватку банкоматов в малых населенных пунктах
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на острую нехватку банкоматов в малых населенных пунктах российских регионов, сообщили в Народном фронте по итогам обработки обращений граждан на программу "Итоги года с Владимиром Путиным".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
"Стали поступать обращения из разных регионов, из разных небольших населенных пунктов, обращаются в основном люди старшего возраста и говорят о том, что катастрофически не хватает банкоматов. Где-то вообще в селе ни одного нет, где-то на район всего один банкомат, это создает очень серьезные сложности", - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Хакасии
Ксения Буганова, слова волонтера приводит "Россия 24
".
Она подчеркнула, что чтобы снять наличные с карты, пенсионерам приходится ездить за 20-30 километров. Ситуацию осложняет и то, что в местных магазинах не хватает терминалов для оплаты картой. Кроме того, аналогичные обращения поступают и от молодежи.
"Невозможно без банкоматов совершать какие-то операции. Люди просят обратить внимание Владимира Владимировича на эту проблему, принять какие-то меры, чтобы ее решить", - добавила она.