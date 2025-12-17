Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/rossijane-2062540369.html
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего - РИА Новости, 17.12.2025
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего
Россияне поделились своими самыми заветными мечтами: для большинства жителей страны - это покупка недвижимости или автомобиля, а среди менее распространенных... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:17:00+03:00
2025-12-17T08:17:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986197768_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_a392d556990612bf501749d3102992c6.jpg
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053795707.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986197768_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_1738457f39a08ba602c6329058b42463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего

«Национальная Лотерея»: россияне чаще всего мечтают о покупке недвижимости

© iStock.com / MesamongИгрушечный домик на снегу
Игрушечный домик на снегу - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / Mesamong
Игрушечный домик на снегу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне поделились своими самыми заветными мечтами: для большинства жителей страны - это покупка недвижимости или автомобиля, а среди менее распространенных оказались такие желания, как посещение крупного фестиваля или жизнь в разных странах, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Абсолютным лидером стала покупка недвижимости: о собственном доме или квартире мечтают 28% респондентов. На втором месте – новый автомобиль, о котором мечтают почти 14% участников. Третьим по популярности оказался вариант путешествия по России: 11,5% хотели бы познакомиться с другими регионами страны, чаще всего этот вариант выбирали жители Сибири и Дальнего Востока", - показало исследование на основе опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян.
При этом почти 5% опрошенных откровенно признались, что их мечта – просто не работать. А 7,3% назвали индивидуальные цели, среди которых открытие семейного бизнеса или помощь близким. Среди менее распространённых, но всё же заветных желаний – посещение крупных фестивалей, жизнь в разных странах и организация роскошного праздника.
Исследование выявило и региональные особенности: в Москве и Московской области наряду с недвижимостью чаще выбирали варианты, связанные с путешествиями и получением нового опыта, тогда как для жителей Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей ключевыми стали мечты о новом автомобиле и поездках по России.
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами
9 ноября, 16:17
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала