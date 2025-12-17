https://ria.ru/20251217/rossijane-2062540369.html
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего - РИА Новости, 17.12.2025
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего
Россияне поделились своими самыми заветными мечтами: для большинства жителей страны - это покупка недвижимости или автомобиля, а среди менее распространенных... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:17:00+03:00
2025-12-17T08:17:00+03:00
2025-12-17T08:17:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986197768_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_a392d556990612bf501749d3102992c6.jpg
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053795707.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986197768_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_1738457f39a08ba602c6329058b42463.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего
«Национальная Лотерея»: россияне чаще всего мечтают о покупке недвижимости
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне поделились своими самыми заветными мечтами: для большинства жителей страны - это покупка недвижимости или автомобиля, а среди менее распространенных оказались такие желания, как посещение крупного фестиваля или жизнь в разных странах, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Абсолютным лидером стала покупка недвижимости: о собственном доме или квартире мечтают 28% респондентов. На втором месте – новый автомобиль, о котором мечтают почти 14% участников. Третьим по популярности оказался вариант путешествия по России
: 11,5% хотели бы познакомиться с другими регионами страны, чаще всего этот вариант выбирали жители Сибири и Дальнего Востока", - показало исследование на основе опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян.
При этом почти 5% опрошенных откровенно признались, что их мечта – просто не работать. А 7,3% назвали индивидуальные цели, среди которых открытие семейного бизнеса или помощь близким. Среди менее распространённых, но всё же заветных желаний – посещение крупных фестивалей, жизнь в разных странах и организация роскошного праздника.
Исследование выявило и региональные особенности: в Москве
и Московской области
наряду с недвижимостью чаще выбирали варианты, связанные с путешествиями и получением нового опыта, тогда как для жителей Красноярского края
, Иркутской и Свердловской областей
ключевыми стали мечты о новом автомобиле и поездках по России.