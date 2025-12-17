Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне поделились своими самыми заветными мечтами: для большинства жителей страны - это покупка недвижимости или автомобиля, а среди менее распространенных оказались такие желания, как посещение крупного фестиваля или жизнь в разных странах, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

При этом почти 5% опрошенных откровенно признались, что их мечта – просто не работать. А 7,3% назвали индивидуальные цели, среди которых открытие семейного бизнеса или помощь близким. Среди менее распространённых, но всё же заветных желаний – посещение крупных фестивалей, жизнь в разных странах и организация роскошного праздника.