Россия встречает Новый год с честью, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 17.12.2025
Россия встречает Новый год с честью, заявил Медведев
Россия находится в драматическом периоде своего развития и встречает Новый год с честью и обоснованными ожиданиями побед, заявил заместитель председателя Совета
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия находится в драматическом периоде своего развития и встречает Новый год с честью и обоснованными ожиданиями побед, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он сообщил в Max, что провел заседание попечительского совета фонда "Сколково", где подвели итоги его работы в уходящем году, обсудили планы развития.
"Мы встречаем Новый год, другие праздники в сложной ситуации, страна находится в известном смысле в драматическом периоде своего развития, мы встречаем с честью и с обоснованными ожиданиями побед", - заявил Медведев.
