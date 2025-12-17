Рейтинг@Mail.ru
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов в России - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 17.12.2025
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов в России
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов в России
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, осужденные за теракты в Курской области, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.12.2025
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов в России

Пятерых боевиков ВСУ внесли в список террористов и экстремистов в России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, осужденные за теракты в Курской области, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Павлюкович* Василий Николаевич, 26.11.1974 г.р., село Зерновое Красногвардейского района Крымской области Украинской ССР, Костюк* Михаил Святославович, 20.11.1997 г.р., село Усычи Луцкого района Волынской области Украины, Иваненко* Александр Алимович, 5.10.2000 г.р., села Ивановка Кобелякского Района Полтавской Области Украины", - говорится в перечне.
Также в него внесли украинских военных Ярослава Щурова* 1970 года рождения и Руслана Гарбуза* 1983 года рождения.
Все они, как ранее сообщалось, уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, следствием установлено, что украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также блокировали и удерживали занятые ими позиции, чтобы не допустить продвижения российских войск в населенные пункты Курской области.
Кроме того, следствие установило, что Павлюкович*, Костюк* и Иваненко* "применяли оружие против представителей российских вооруженных формирований и гражданских лиц".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
