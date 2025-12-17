Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов в России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, осужденные за теракты в Курской области, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Также в него внесли украинских военных Ярослава Щурова* 1970 года рождения и Руслана Гарбуза* 1983 года рождения.

Все они, как ранее сообщалось, уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области . В частности, следствием установлено, что украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также блокировали и удерживали занятые ими позиции, чтобы не допустить продвижения российских войск в населенные пункты Курской области.

Кроме того, следствие установило, что Павлюкович*, Костюк* и Иваненко* "применяли оружие против представителей российских вооруженных формирований и гражданских лиц".