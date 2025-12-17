https://ria.ru/20251217/rossija-2062751157.html
В Минобороны рассказали о сотрудничестве народного ОПК и союзников
В Минобороны рассказали о сотрудничестве народного ОПК и союзников
России в 2026 году предстоит создать задел для технологического партнерства компаний "народного ОПК" и союзников РФ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
экономика
россия
андрей белоусов
владимир путин
россия
