Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о сотрудничестве народного ОПК и союзников - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/rossija-2062751157.html
В Минобороны рассказали о сотрудничестве народного ОПК и союзников
В Минобороны рассказали о сотрудничестве народного ОПК и союзников - РИА Новости, 17.12.2025
В Минобороны рассказали о сотрудничестве народного ОПК и союзников
России в 2026 году предстоит создать задел для технологического партнерства компаний "народного ОПК" и союзников РФ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:00:00+03:00
2025-12-17T19:00:00+03:00
экономика
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg
https://ria.ru/20251217/rossija-2062672925.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_e247295c3483ea86cb04a1eb995913a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей белоусов, владимир путин
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
В Минобороны рассказали о сотрудничестве народного ОПК и союзников

Белоусов призвал создать задел для технологического партнерства народного ОПК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России в 2026 году предстоит создать задел для технологического партнерства компаний "народного ОПК" и союзников РФ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В следующем году предстоит создать задел для нового вида сотрудничества – технологического партнерства компаний "народного ОПК" и наших союзников. Потребуется упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции "народного ОПК" при условии безусловного сохранения контроля над критически важными военными технологиями", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия внедрила новый формат планов военного сотрудничества с партнерами
Вчера, 15:31
 
ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала