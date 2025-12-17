Рейтинг@Mail.ru
Григоренко объяснил, для чего нужны детские сим-карты
18:16 17.12.2025
Григоренко объяснил, для чего нужны детские сим-карты
Григоренко объяснил, для чего нужны детские сим-карты - РИА Новости, 17.12.2025
Григоренко объяснил, для чего нужны детские сим-карты
В рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества прорабатывается введение детских сим-карт - в первую очередь на таких сим-картах будут... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:16:00+03:00
2025-12-17T18:16:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
владимир путин
россия
2025
общество, россия, дмитрий григоренко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин
Григоренко объяснил, для чего нужны детские сим-карты

Григоренко объяснил, для чего в РФ предлагает ввести детские сим-карты

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества прорабатывается введение детских сим-карт - в первую очередь на таких сим-картах будут ограничения по числу звонков и списку абонентов, которые смогут звонить на этот номер, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Предлагается введение детских сим-карт. ... Под детскими сим-картами понимаются сим-карты, по которым по умолчанию операторами связи будут предлагаться ограниченная возможность по количеству звонков, по абонентам, которые могут звонить на так называемые детские номера", - сообщил он, комментируя второй пакет мер против кибермошенничества.
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
28 ноября, 13:44
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
28 ноября, 13:44
Также предлагается ввести ограничения по определенному контенту в интернете при входе в сеть с мобильных устройств с детских сим-карт. Он подчеркнул, что использование таких сим-карт будет абсолютно добровольной мерой.
Вице-премьер также рассказал, что в рамках второго пакета предлагается маркировать международные звонки, так как очень много мошеннических схем осуществляется именно из-за границы.
Кроме того, обсуждается ограничение числа банковских карт на одного гражданина, напомнил он. "Здесь тоже нужно наводить определенный порядок и определенную разумность, но не ограничивая удобство для граждан", - подчеркнул Григоренко.
Ранее в декабре, президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они могут отказаться от спам-звонков.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Роскомнадзор заблокировал 12 миллионов сим-карт для борьбы с мошенниками
27 ноября, 14:41
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоВладимир Путин
 
 
