Григоренко объяснил, для чего нужны детские сим-карты

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества прорабатывается введение детских сим-карт - в первую очередь на таких сим-картах будут ограничения по числу звонков и списку абонентов, которые смогут звонить на этот номер, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Предлагается введение детских сим-карт. ... Под детскими сим-картами понимаются сим-карты, по которым по умолчанию операторами связи будут предлагаться ограниченная возможность по количеству звонков, по абонентам, которые могут звонить на так называемые детские номера", - сообщил он, комментируя второй пакет мер против кибермошенничества.

Также предлагается ввести ограничения по определенному контенту в интернете при входе в сеть с мобильных устройств с детских сим-карт. Он подчеркнул, что использование таких сим-карт будет абсолютно добровольной мерой.

Вице-премьер также рассказал, что в рамках второго пакета предлагается маркировать международные звонки, так как очень много мошеннических схем осуществляется именно из-за границы.

Кроме того, обсуждается ограничение числа банковских карт на одного гражданина, напомнил он. "Здесь тоже нужно наводить определенный порядок и определенную разумность, но не ограничивая удобство для граждан", - подчеркнул Григоренко

Ранее в декабре, президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер.