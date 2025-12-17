Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о спросе на титульное страхование на фоне дела Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
16:55 17.12.2025
Эксперты рассказали о спросе на титульное страхование на фоне дела Долиной
Эксперты рассказали о спросе на титульное страхование на фоне дела Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
Эксперты рассказали о спросе на титульное страхование на фоне дела Долиной
Заметный рост спроса на титульное страхование недвижимости в России наблюдается с прошлого года и связан не только с резонансным "делом Долиной", рассказали РИА РИА Новости, 17.12.2025
жилье
россия
лариса долина
сергей худяков
росгосстрах
https://realty.ria.ru/20251031/delo-2051811460.html
2025
РИА Новости
Новости
жилье, россия, лариса долина, сергей худяков, росгосстрах
Жилье, Россия, Лариса Долина, Сергей Худяков, Росгосстрах
Эксперты рассказали о спросе на титульное страхование на фоне дела Долиной

В России растет спрос на титульное страхование недвижимости на фоне дела Долиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заметный рост спроса на титульное страхование недвижимости в России наблюдается с прошлого года и связан не только с резонансным "делом Долиной", рассказали РИА Новости представители страховых компаний.
"В последние три года спрос на титульное страхование демонстрирует рост. Основной прирост пришелся на 2024 год: количество заявок на титульное страхование увеличилось на 80% по сравнению с 2023 годом. В этом году темпы роста спроса на добровольное страхование титула сохраняются", - рассказала начальник Управления андеррайтинга ипотечных и титульных рисков компании "Росгосстрах" Жанна Моторина.
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
Полис титульного страхования защищает владельца недвижимости от риска утраты права собственности, которые связаны чаще всего с юридическими проблемами из-за истории объекта недвижимости. Поэтому такая страховка бывает востребована в сделках с недвижимостью на вторичном рынке. Объектом страховой защиты выступает не сама недвижимость, а права на неё, которые переходят от предыдущего владельца.
После прекращения массовых программ льготной ипотеки, которые распространялись только на новостройки, выросла доля сделок на вторичном рынке, соответственно, и интерес к титульному страхованию, объяснила Моторина.
Однако она признала, что в последние месяцы спрос на такие продукты подогрел и вызвавшее большой резонанс в прессе дело певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников, а потом оспаривала сделку в суде.
С этими выводами согласны в "Согазе". "В последнее время мы фиксируем рост числа запросов на оформление данной услуги как со стороны физических лиц, так и агентств недвижимости, риелторов", - рассказали в компании.
Лурье высказалась после решения Верховного суда по делу Долиной
Вчера, 15:16
Лурье высказалась после решения Верховного суда по делу Долиной
Вчера, 15:16
Покупка страховки – это осознанный выбор, и спрос на такие продукты в большей степени зависит от общей финансовой культуры потребителей, чем от разовых громких событий, уверен совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.
"История с квартирой Ларисы Долиной не станет значительным драйвером роста титульного страхования в России. Во-первых, Верховный суд поставил важную точку своим вчерашним решением, которое во-многом снижает риски заключения сделок", - сказал он.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Резонансные события, такие, как пожары, кибератаки, прилет БПЛА могут быть катализатором в моменте и влиять на продажи полисов небольшими всплесками, но в долгосрочную работают тренды не эмоциональных приобретений, а осознанных решений по страхованию, если хотите, роста культуры страхования и защиты от рисков", – заявил эксперт.
В ОП объяснили, что делать покупателю при возврате жилья по "схеме Долиной"
29 ноября, 04:15
В ОП объяснили, что делать покупателю при возврате жилья по "схеме Долиной"
29 ноября, 04:15
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаСергей ХудяковРосгосстрах
 
 
