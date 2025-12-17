https://ria.ru/20251217/rossija-2062704252.html
В России провели инвентаризацию строящихся объектов ВСК
Масштабная работа по инвентаризации строящихся объектов военно-строительного комплекса проведена в России, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:31:00+03:00
2025-12-17T16:31:00+03:00
2025-12-17T16:31:00+03:00
россия
россия, андрей белоусов
В России провели инвентаризацию строящихся объектов ВСК
Белоусов: в России провели масштабную инвентаризацию строящихся объектов ВСК