В России провели инвентаризацию строящихся объектов ВСК - РИА Новости, 17.12.2025
16:31 17.12.2025
В России провели инвентаризацию строящихся объектов ВСК
В России провели инвентаризацию строящихся объектов ВСК
россия, андрей белоусов
Россия, Андрей Белоусов
Минобороны РФ
Минобороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Минобороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Масштабная работа по инвентаризации строящихся объектов военно-строительного комплекса проведена в России, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В части строительства сосредоточились на вводе в эксплуатацию приоритетных объектов, сокращении незавершенного строительства и на формировании новой модели военно-строительного комплекса. Во-первых, проведена масштабная работа по инвентаризации строящихся объектов", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов оценил ситуацию с обращениями военнослужащих
Вчера, 16:30
 
