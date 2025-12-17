Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о долгосрочном планировании военного сотрудничества - РИА Новости, 17.12.2025
15:45 17.12.2025
Белоусов рассказал о долгосрочном планировании военного сотрудничества
Белоусов рассказал о долгосрочном планировании военного сотрудничества - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о долгосрочном планировании военного сотрудничества
Россия в этом году начала переход на долгосрочное и комплексное планирование взаимодействия с партнерами в сфере военного сотрудничества и ВТС, заявил министр...
россия
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о долгосрочном планировании военного сотрудничества

Белоусов: РФ начала переход на долгосрочное планирование военного сотрудничества

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в этом году начала переход на долгосрочное и комплексное планирование взаимодействия с партнерами в сфере военного сотрудничества и ВТС, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
"Седьмое приоритетное направление - военное и военно-техническое сотрудничество. В части двустороннего сотрудничества - в этом году начали переход на долгосрочный и комплексный характер планирования взаимодействия с нашими партнерами", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами
© 2025 МИА «Россия сегодня»
