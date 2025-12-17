Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о ситуации с экспортом военной продукции - РИА Новости, 17.12.2025
15:40 17.12.2025
Белоусов рассказал о ситуации с экспортом военной продукции
России в 2025 году удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения, нарастить портфель контрактов, заявил министр... РИА Новости, 17.12.2025
россия
россия, андрей белоусов
Россия, Андрей Белоусов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России в 2025 году удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения, нарастить портфель контрактов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Впервые за последние годы удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения и нарастить портфель контрактов", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
Россия внедрила новый формат планов военного сотрудничества с партнерами
