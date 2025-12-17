Рейтинг@Mail.ru
Россия ведет диалог с администрацией Трампа, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
15:13 17.12.2025 (обновлено: 15:23 17.12.2025)
Россия ведет диалог с администрацией Трампа, заявил Путин
Россия ведет диалог с администрацией Трампа, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
Россия ведет диалог с администрацией Трампа, заявил Путин
Россия ведет диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, которая готова к обсуждению мирного решения на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Новости
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия ведет диалог с администрацией Трампа, заявил Путин

Путин рассказал о контактах России с администрацией Трампа по Украине

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия ведет диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, которая готова к обсуждению мирного решения на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация Соединенных Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведем с ними диалог", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин допустил, что Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт
РоссияВладимир Путин
 
 
