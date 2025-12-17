Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/rossija-2062653637.html
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами - РИА Новости, 17.12.2025
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами
РФ в 2026 году предполагает подписать планы сотрудничества в военной и военно-технической сферах еще с шестью странами, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:52:00+03:00
2025-12-17T14:52:00+03:00
россия
белоруссия
азия
андрей белоусов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251015/rossija-2048437155.html
россия
белоруссия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, азия, андрей белоусов, в мире
Россия, Белоруссия, Азия, Андрей Белоусов, В мире
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами

Белоусов: РФ в 2026 году планирует подписать планы сотрудничества с 6 странами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ в 2026 году предполагает подписать планы сотрудничества в военной и военно-технической сферах еще с шестью странами, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России рассказал, что РФ в 2025 году подписала планы сотрудничества в военной сфере и ВТС с восемью странами, включая Белоруссию и ряд стран Азии.
"В следующем году намечено подписать такие планы сотрудничества еще с шестью странами", - сказал он.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству
15 октября, 16:42
 
РоссияБелоруссияАзияАндрей БелоусовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала