https://ria.ru/20251217/rossija-2062653637.html
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами - РИА Новости, 17.12.2025
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами
РФ в 2026 году предполагает подписать планы сотрудничества в военной и военно-технической сферах еще с шестью странами, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:52:00+03:00
2025-12-17T14:52:00+03:00
2025-12-17T14:52:00+03:00
россия
белоруссия
азия
андрей белоусов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251015/rossija-2048437155.html
россия
белоруссия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, азия, андрей белоусов, в мире
Россия, Белоруссия, Азия, Андрей Белоусов, В мире
Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами
Белоусов: РФ в 2026 году планирует подписать планы сотрудничества с 6 странами