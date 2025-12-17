Россия планирует подписать планы военного сотрудничества с шестью странами

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ в 2026 году предполагает подписать планы сотрудничества в военной и военно-технической сферах еще с шестью странами, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

"В следующем году намечено подписать такие планы сотрудничества еще с шестью странами", - сказал он.