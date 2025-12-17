Рейтинг@Mail.ru
Россия расширяет спектр действий БПЛА в зоне СВО, заявил Белоусов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 17.12.2025
Россия расширяет спектр действий БПЛА в зоне СВО, заявил Белоусов
Россия расширяет спектр действий БПЛА в зоне СВО, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Россия расширяет спектр действий БПЛА в зоне СВО, заявил Белоусов
Россия расширяет спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую, заявил... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:33:00+03:00
2025-12-17T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
россия
россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Россия расширяет спектр действий БПЛА в зоне СВО, заявил Белоусов

Белоусов: РФ расширяет спектр действий БПЛА по разведке и доставке боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия расширяет спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Одновременно расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую", - сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в среду.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Белоусов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала