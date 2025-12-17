https://ria.ru/20251217/rossija-2062643287.html
Россия расширяет спектр действий БПЛА в зоне СВО, заявил Белоусов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия расширяет спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Одновременно расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую", - сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в среду.