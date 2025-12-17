Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном закрепляет особый статус сотрудничества двух стран и задает ориентиры по всем направлением на 20-летнюю перспективу, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.