Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном закрепляет особый статус сотрудничества двух стран и задает ориентиры по всем направлением на 20-летнюю перспективу, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главным, знаковым событием нынешнего года в наших отношениях стало подписание и вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который закрепляет особый статус нашего сотрудничества, задает ориентиры по всем направлениям на 20-летнюю перспективу", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве.
По словам Аракчи, российско-иранские отношения носят всесторонний и полноформатный характер, охватывая политическую, экономическую и другие сферы деятельности, а консультации Москвы и Тегерана по различным вопросам носят регулярный характер.
"Не только подписание, но и вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придало большой импульс продвижению наших двусторонних отношений", - добавил иранский министр.
Он также отметил, что президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин 12 декабря в Ашхабаде обсудили все направления сотрудничества сторон.