Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 17.12.2025
12:44 17.12.2025
Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров
Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 17.12.2025
Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном закрепляет особый статус сотрудничества двух стран и задает ориентиры по всем... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:44:00+03:00
2025-12-17T12:44:00+03:00
Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров

Лавров: договор России и Ирана задает ориентиры сотрудничества на 20 лет вперед

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном закрепляет особый статус сотрудничества двух стран и задает ориентиры по всем направлением на 20-летнюю перспективу, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главным, знаковым событием нынешнего года в наших отношениях стало подписание и вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который закрепляет особый статус нашего сотрудничества, задает ориентиры по всем направлениям на 20-летнюю перспективу", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
16 декабря, 12:12
Он также сообщил, что в среду будет впервые подписан план консультаций между министерствами иностранных дел РФ и Ирана на 2026-2028 годы.
По словам Аракчи, российско-иранские отношения носят всесторонний и полноформатный характер, охватывая политическую, экономическую и другие сферы деятельности, а консультации Москвы и Тегерана по различным вопросам носят регулярный характер.
"Не только подписание, но и вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придало большой импульс продвижению наших двусторонних отношений", - добавил иранский министр.
Он также отметил, что президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин 12 декабря в Ашхабаде обсудили все направления сотрудничества сторон.
"Я бы хотел отдельно поблагодарить за поддержку Ирана во время атак США и Израиля против наших ядерных объектов. Конечно, нам нужно провести консультации по поводу возможных будущих событий", - сказал Аракчи.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы
15 декабря, 16:18
 
