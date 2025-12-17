В России зарегистрировали более трех тысяч новых китайских компаний

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Вступило в силу обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создало более благоприятные условия для инвестиционной деятельности предприятий двух стран. Активно реализуется обновленная версия плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества, подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в агропромышленном комплексе, что направляет инвестиции в приоритетные отрасли", - сказал он.