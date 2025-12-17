Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2025
11:18 17.12.2025
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Подмосковья находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений, сообщили в Роспотребнадзоре региона. РИА Новости, 17.12.2025
© iStock.com / Anastasia GryukanovaДевушка лечится
Девушка лечится. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Подмосковья находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что в Подмосковье фиксируется эпидемия гонконгского гриппа.
"Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Управлением на базе организаций Роспотребнадзора проводится постоянный лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большинство случаев заболеваний - лёгкие и средней тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших.
"Вакцинация остаётся самой эффективной мерой профилактики. На сегодняшний день против гриппа привито более 62% населения Московской области", - заключили в ведомстве.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с гонконгским гриппом
Вчера, 10:51
 
