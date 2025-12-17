https://ria.ru/20251217/rospotrebnadzor-2062571376.html
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Подмосковья находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений, сообщили в Роспотребнадзоре региона. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:18:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
