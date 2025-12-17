Рейтинг@Mail.ru
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн - РИА Новости, 17.12.2025
17:55 17.12.2025
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн - РИА Новости, 17.12.2025
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка теперь можно оформить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:55:00+03:00
2025-12-17T17:55:00+03:00
экономика
https://ria.ru/20251217/rynok-2062693131.html
Новости
Экономика
Экономика
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн

Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка теперь доступен онлайн

© РосэксимбанкЛоготип Росэксимбанка
Логотип Росэксимбанка - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Росэксимбанк
Логотип Росэксимбанка. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка теперь можно оформить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) теперь доступен для оформления онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", - сказано в сообщении.
"Деньги на экспорт" – коробочный беззалоговый продукт Росэксимбанка, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента малого и среднего бизнеса по сумме кредита – до 100 миллионов рублей и количеству финансируемых экспортных контрактов - до пяти.
Предложение направлено на предоставление кредитных ресурсов для увеличения оборотного капитала для малых и средних предприятий (выручка до 10 миллиардов рублей), занимающимся производством и реализацией высокотехнологичной продукции по новым и действующим экспортным контрактам.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
