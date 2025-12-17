Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка теперь можно оформить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Деньги на экспорт" – коробочный беззалоговый продукт Росэксимбанка, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента малого и среднего бизнеса по сумме кредита – до 100 миллионов рублей и количеству финансируемых экспортных контрактов - до пяти.