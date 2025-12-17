https://ria.ru/20251217/roseksimbank-2062732693.html
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн - РИА Новости, 17.12.2025
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка доступен онлайн
Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка теперь можно оформить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 17.12.2025
экономика
экономика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка теперь можно оформить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Кредитный продукт "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) теперь доступен для оформления онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт", - сказано в сообщении.
"Деньги на экспорт" – коробочный беззалоговый продукт Росэксимбанка, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний из сегмента малого и среднего бизнеса по сумме кредита – до 100 миллионов рублей и количеству финансируемых экспортных контрактов - до пяти.
Предложение направлено на предоставление кредитных ресурсов для увеличения оборотного капитала для малых и средних предприятий (выручка до 10 миллиардов рублей), занимающимся производством и реализацией высокотехнологичной продукции по новым и действующим экспортным контрактам.