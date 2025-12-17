https://ria.ru/20251217/rosaviatsiya-2062525537.html
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 17.12.2025
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:22:00+03:00
2025-12-17T04:22:00+03:00
2025-12-17T04:22:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805116787_0:49:807:503_1920x0_80_0_0_80eb01f74098338642888544e64ae2b5.jpg
https://ria.ru/20251217/ogranicheniya-2062513376.html
владикавказ
грозный
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805116787_0:141:483:503_1920x0_80_0_0_89d22d51dc32e798d8fbce81caff8c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения