Хакеры могут перехватывать контроль над роботами, сообщают СМИ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Современные коммерческие роботы имеют множество уязвимостей в системах, которые позволяют хакерам взламывать их за несколько часов или даже минут, это существенно повышает угрозу безопасности людей, сообщает китайское издание Современные коммерческие роботы имеют множество уязвимостей в системах, которые позволяют хакерам взламывать их за несколько часов или даже минут, это существенно повышает угрозу безопасности людей, сообщает китайское издание Yicai со ссылкой на экспертов.

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Линь Цзянь 14 октября заявил, что китайские роботы показывают широкие перспективы применения в различных областях, промышленная среда для их производства в Китае постоянно улучшается. Дипломат напомнил, что по итогам 2024 года количество промышленных роботов в эксплуатации в КНР превысило 2 миллиона, что стало наибольшим показателем в мире.

"Согласно заявлениям экспертов в сфере кибербезопасности, у коммерческих роботов множество распространенных уязвимостей в системах, которые позволяют хакерам взять контроль над роботом за несколько часов или даже минут", - пишет издание.

Сотрудник независимой компании по кибербезопасности DARKNAVY Цю Шипэй наглядно показал изданию процесс взлома одного из человекоподобных роботов компании Unitree Robotics.

"Буквально через минуту индикатор на голове андроида сменился с синего на красный, он перестал реагировать на его владельца, однако по команде Цю Шипэя он сразу ринулся к репортеру издания Yicai, размахивая кулаками", - говорится в сообщении издания.

По сведениям издания, команда еще одного сотрудника DARKNAVY Сяо Сюаньгана проводила проверку безопасности четвероногого робота компании Deep Robotics и смогла взломать его всего за час. По словам сотрудника, хакеры сначала получают удаленный доступ к роботу, затем обходят настройки официального удаленного контроля, что позволяет им задействовать исполнительное устройство робота. Таким образом хакеры могут заставлять его совершать агрессивные действия и даже нанести вред человеку, подчеркивает издание.

"Это главная угроза безопасности в роботах... Когда уязвимость в системе сочетается с физическими возможностями (робота - ред.), последствия выходят за рамки системы", - отмечает Сяо Сюаньган.

По данным издания, многие роботы оснащены низкоуровневым контролем для удобства отладки и быстрой итерации. Инженер-робототехник Ли Ипэй считает, что это существенно увеличивает риски.

Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китайской Народной Республике в последние годы. В январе этого года китайские СМИ объявили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр обучает роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные передаются разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.