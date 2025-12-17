Рейтинг@Mail.ru
РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 17.12.2025 (обновлено: 16:45 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/roblox-2062667822.html
РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами
РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами - РИА Новости, 17.12.2025
РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox, если та действительно готова соблюдать российские законы. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:43:00+03:00
2025-12-17T16:45:00+03:00
технологии
россия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:146:2730:1681_1920x0_80_0_0_1cf23c89133d370f450b8b2449c9a2da.jpg
https://ria.ru/20251211/saratov-2061345448.html
https://ria.ru/20251209/peskov-2060796980.html
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059632870.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_13684a5f01b604f95fac03a38c24513a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами

РКН заявил о готовности Roblox привести свою работу в соответствие с законами РФ

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox, если та действительно готова соблюдать российские законы.
"Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе", — говорится в релизе.
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Подросток пожаловался через "Госуслуги" на блокировку Roblox
11 декабря, 12:54

Roblox — это онлайн-площадка, где пользователи могут создавать свои игры и быть участниками чужих.

Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов. Ее руководство выразило готовность постепенно адаптировать свою деятельность, чтобы привести в соответствие с российскими законами.
Если эти намерения серьезны и Roblox реально готова изменить подход к обеспечению безопасности детей в интернете, то Роскомнадзор будет сотрудничать с ней, как и с другими сервисами, которые соблюдают российские законы, заявили в ведомстве.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
9 декабря, 13:02
Там напомнили, что много раз направляли Roblox требования по защите детей, аналогичные действующим во многих странах. Речь идет об ограждении детей от информации, связанной с насилием, в том числе с сексуальным, склонением к суициду, агрессией, детской порнографией, ЛГБТ*, распространением наркотиков, вовлечением в террористическую и экстремистскую деятельность.
В начале декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox из-за многочисленных нарушений, в частности из-за распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывающих к насилию и пропагандирующих ЛГБТ*. По информации ведомства, площадка популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми в чатах, а затем переходят в реальную жизнь.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора о блокировке Roblox
3 декабря, 21:00
 
ТехнологииРоссияСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала