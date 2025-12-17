РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox, если та действительно готова соблюдать российские законы.

"Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе", — говорится в релизе.

Roblox — это онлайн-площадка, где пользователи могут создавать свои игры и быть участниками чужих.

Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов. Ее руководство выразило готовность постепенно адаптировать свою деятельность, чтобы привести в соответствие с российскими законами.

Если эти намерения серьезны и Roblox реально готова изменить подход к обеспечению безопасности детей в интернете, то Роскомнадзор будет сотрудничать с ней, как и с другими сервисами, которые соблюдают российские законы, заявили в ведомстве.

Там напомнили, что много раз направляли Roblox требования по защите детей, аналогичные действующим во многих странах. Речь идет об ограждении детей от информации, связанной с насилием, в том числе с сексуальным, склонением к суициду, агрессией, детской порнографией, ЛГБТ*, распространением наркотиков, вовлечением в террористическую и экстремистскую деятельность.

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox из-за многочисленных нарушений, в частности из-за распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывающих к насилию и пропагандирующих ЛГБТ*. По информации ведомства, площадка популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми в чатах, а затем переходят в реальную жизнь.