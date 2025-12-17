https://ria.ru/20251217/ria-2062564839.html
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 17.12.2025
