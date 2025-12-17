Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил работу фельдъегерской службы - РИА Новости, 17.12.2025
09:54 17.12.2025 (обновлено: 10:02 17.12.2025)
Путин оценил работу фельдъегерской службы
Президент России Владимир Путин отметил, что благодаря самоотверженности фельдъегерской службы в кратчайшие сроки была организована доставка корреспонденции в... РИА Новости, 17.12.2025
Путин оценил работу фельдъегерской службы

Путин отметил самоотверженность фельдъегерской службы

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что благодаря самоотверженности фельдъегерской службы в кратчайшие сроки была организована доставка корреспонденции в Донбасс и Новороссию.
В ноябре президент установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи.
"Отмечу, что во многом благодаря вашей самоотверженности и профессионализму в кратчайшие сроки были организованы оперативная доставка корреспонденции и обеспечена её сохранность по вновь образованным фельдъегерским маршрутам в Донбасс и Новороссию", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент РФ выразил уверенность, что фельдъегери и впредь будут достойно исполнять свой долг, с честью служить Отечеству и народу России.
