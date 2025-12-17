Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 17.12.2025 (обновлено: 13:08 17.12.2025)
ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины
ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины
Армия нанесла удары по месту сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Минобороны Украины, сообщили в российском военном ведомстве. РИА Новости, 17.12.2025
ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Армия нанесла удары по месту сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Минобороны Украины, сообщили в российском военном ведомстве.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР (Минобороны. — Прим. ред.) Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы атаковали транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах ВСУ, а также цеха производства ударных дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Средства противовоздушной обороны сбили 180 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.
Всего с начала СВО противник потерял 669 самолетов, 283 вертолета, 103 542 БПЛА, 640 ЗРК, 26 574 танка и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 973 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 280 единиц специальной военной автотехники.
