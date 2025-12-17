ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР (Минобороны. — Прим. ред.) Украины", — говорится в сводке.

Всего с начала СВО противник потерял 669 самолетов, 283 вертолета, 103 542 БПЛА, 640 ЗРК, 26 574 танка и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 973 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 280 единиц специальной военной автотехники.