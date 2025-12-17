https://ria.ru/20251217/rf-2062585389.html
ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины
Армия нанесла удары по месту сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Минобороны Украины, сообщили в российском военном ведомстве. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:17:00+03:00
2025-12-17T12:17:00+03:00
2025-12-17T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны украины
безопасность
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Армия нанесла удары по месту сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР
Минобороны Украины, сообщили
в российском военном ведомстве.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР (Минобороны. — Прим. ред.) Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы атаковали транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах ВСУ
, а также цеха производства ударных дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Средства противовоздушной обороны сбили 180 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.
Всего с начала СВО противник потерял 669 самолетов, 283 вертолета, 103 542 БПЛА, 640 ЗРК, 26 574 танка и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 973 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 280 единиц специальной военной автотехники.