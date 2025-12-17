Рейтинг@Mail.ru
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки в регионах - РИА Новости, 17.12.2025
05:03 17.12.2025 (обновлено: 05:47 17.12.2025)
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки в регионах
Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны РФ.
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
россия
безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки в регионах

Межконтинентальные ракеты комплекса "Ярс" загрузили в ШПУ в ряде регионов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны РФ.
"В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов", - сказали там.
Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.
Белоусов поздравил военных РВСН с профессиональным праздником
00:19
 
БезопасностьРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
