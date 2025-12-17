https://ria.ru/20251217/rakety-2062526785.html
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки в регионах
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки в регионах
Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны РФ.
"В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН
проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов", - сказали там.
Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.