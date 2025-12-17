Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки в регионах

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.