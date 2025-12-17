Рейтинг@Mail.ru
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 17.12.2025
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек - РИА Новости, 17.12.2025
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков признал, что потери ВСУ в ходе конфликта составили более одного миллиона человек убитыми и ранеными. РИА Новости, 17.12.2025
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек

Депутат Рады Разумков: ВСУ потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков признал, что потери ВСУ в ходе конфликта составили более одного миллиона человек убитыми и ранеными.
"У нас более 500 тысяч погибших и более 500 тысяч раненых", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Разумкова.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
В таком уровне потерь ВСУ Разумков винит безответственность, отсутствие профессионализма и коррумпированность украинских властей.
В декабре глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счёт мобилизации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря заявил, что людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
16 декабря, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДмитрий РазумковВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
