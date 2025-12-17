https://ria.ru/20251217/rada-2062752719.html
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек - РИА Новости, 17.12.2025
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков признал, что потери ВСУ в ходе конфликта составили более одного миллиона человек убитыми и ранеными. РИА Новости, 17.12.2025
В Раде признали, что потери ВСУ составили более миллиона человек
Депутат Рады Разумков: ВСУ потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными