В Раде обвинили бюджетные структуры Украины во лжи - РИА Новости, 17.12.2025
17:01 17.12.2025
В Раде обвинили бюджетные структуры Украины во лжи
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко обвинил во лжи представителей бюджетных структур Украины, аргументирующих свой... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
украина
киев
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
киев
в мире, украина, киев, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили бюджетные структуры Украины во лжи

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко обвинил во лжи представителей бюджетных структур Украины, аргументирующих свой отказ от увеличения финансирования ВСУ за счет иностранной помощи запретом стран-партнеров.
"Представители бюджетных структур говорят, что средства партнеров тратить на армию мы не имеем права. Хотя партнеры говорят: "Берите". Очевидно, кто-то кого-то обманывает. Я больше верю партнерам", - заявил Костенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном на сайте этого ресурса.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета
8 декабря, 08:33
Тем не менее Костенко не назвал конкретных должностных лиц или государственных органов, которые потеряли его доверие из-за проблем с финансированием ВСУ. По словам депутата, Украине остро не хватает денег на оборонные расходы, в том числе на выплату жалования военнослужащим. Более того, по словам Костенко, даже имеющиеся у государства средства расходуются неэффективно, а попытки депутатов повлиять на бюджет остаются безрезультатными.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Раде признали проблему мертвых душ в ВСУ
Вчера, 16:47
 
