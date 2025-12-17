В Раде обвинили бюджетные структуры Украины во лжи

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко обвинил во лжи представителей бюджетных структур Украины, аргументирующих свой отказ от увеличения финансирования ВСУ за счет иностранной помощи запретом стран-партнеров.

"Представители бюджетных структур говорят, что средства партнеров тратить на армию мы не имеем права. Хотя партнеры говорят: "Берите". Очевидно, кто-то кого-то обманывает. Я больше верю партнерам", - заявил Костенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном на сайте этого ресурса.

Тем не менее Костенко не назвал конкретных должностных лиц или государственных органов, которые потеряли его доверие из-за проблем с финансированием ВСУ . По словам депутата, Украине остро не хватает денег на оборонные расходы, в том числе на выплату жалования военнослужащим. Более того, по словам Костенко, даже имеющиеся у государства средства расходуются неэффективно, а попытки депутатов повлиять на бюджет остаются безрезультатными.

Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.