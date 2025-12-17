Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 17.12.2025 (обновлено: 22:10 17.12.2025)
Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь
Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь
Воздушная атака ВСУ на Севастополь отражена, сбито 11 воздушных целей, объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.12.2025
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Воздушная атака ВСУ на Севастополь отражена, сбито 11 воздушных целей, объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Было сбито 11 воздушных целей. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, контроль воздушной обстановки продолжается, все оперативные службы наготове.
ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
