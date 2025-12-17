https://ria.ru/20251217/pvo-2062771251.html
Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь
Воздушная атака ВСУ на Севастополь отражена, сбито 11 воздушных целей, объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.12.2025
