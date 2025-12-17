Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об эффективности российской ПВО - РИА Новости, 17.12.2025
14:26 17.12.2025 (обновлено: 14:44 17.12.2025)
Белоусов рассказал об эффективности российской ПВО
Белоусов рассказал об эффективности российской ПВО
вооруженные силы рф, андрей белоусов, безопасность
Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов рассказал об эффективности российской ПВО

Система ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании ведомства.
"Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97 процентов", - сказал Белоусов.
