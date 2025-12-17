https://ria.ru/20251217/putinn-2062663644.html
Такой армии в мире, как российская, больше нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:11:00+03:00
2025-12-17T15:11:00+03:00
2025-12-17T15:22:00+03:00
мир
россия
В мире больше нет такой армии, как российская, заявил Путин
