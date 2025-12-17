https://ria.ru/20251217/putin-2062780982.html
Путин наградил ряд сотрудников "Сколково"
Путин наградил ряд сотрудников "Сколково"
Путин наградил ряд сотрудников "Сколково"
Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сотрудников "Сколково" и Сколтеха, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда... РИА Новости, 17.12.2025
