Путин наградил ряд сотрудников "Сколково" - РИА Новости, 17.12.2025
23:18 17.12.2025 (обновлено: 23:20 17.12.2025)
Путин наградил ряд сотрудников "Сколково"
Путин наградил ряд сотрудников "Сколково"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сотрудников "Сколково" и Сколтеха, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
На своей странице во "ВКонтакте" Медведев сообщил, что провел на территории центра "Сколково" заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, посвященное подготовке прогноза научно-технологического развития России. Кроме того, состоялось заседание попечительского совета фонда "Сколково", на котором были подведены итоги его работы в уходящем году и обсуждены планы развития.
"Еще раз поздравил всех, кто участвовал в становлении проекта, с 15-летием фонда. Глава государства отметил вклад ряда сотрудников "Сколково" и Сколтеха государственными наградами и поощрениями", - написал Медведев.
