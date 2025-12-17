https://ria.ru/20251217/putin-2062745904.html
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск - РИА Новости, 17.12.2025
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск
Президент РФ Владимир Путин пообщался в неформальной обстановке, "без камер" с военнослужащими, награжденными медалями "Золотая Звезда" Героя России после... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
северск
донецкая народная республика
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
россия
северск
донецкая народная республика
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск
Путин пообщался в неформальной обстановке с освободившими Северск бойцами