Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался в неформальной обстановке, "без камер" с военнослужащими, награжденными медалями "Золотая Звезда" Героя России после освобождения Северска.

Как передает корреспондент РИА Новости, общение состоялось после торжественной церемонии награждения, которое прошло в здании Минобороны. По традиции всем участникам был предложен бокал шампанского. Общение по просьбе главы государства прошло "без камер".