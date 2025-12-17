Рейтинг@Mail.ru
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 17.12.2025
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск - РИА Новости, 17.12.2025
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск
Президент РФ Владимир Путин пообщался в неформальной обстановке, "без камер" с военнослужащими, награжденными медалями "Золотая Звезда" Героя России после... РИА Новости, 17.12.2025
Путин "без камер" пообщался с бойцами, освободившими Северск

Путин пообщался в неформальной обстановке с освободившими Северск бойцами

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался в неформальной обстановке, "без камер" с военнослужащими, награжденными медалями "Золотая Звезда" Героя России после освобождения Северска.
В среду Путин наградил медалями "Золотая Звезда" Героев России, участвовавших в освобождении Северска.
Как передает корреспондент РИА Новости, общение состоялось после торжественной церемонии награждения, которое прошло в здании Минобороны. По традиции всем участникам был предложен бокал шампанского. Общение по просьбе главы государства прошло "без камер".
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря доложил Путину об освобождении Северска в ДНР.
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
