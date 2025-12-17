Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил с Новым годом Героев России, освобождавших Северск
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 17.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Героев России, освобождавших Северск
Путин поздравил с Новым годом Героев России, освобождавших Северск - РИА Новости, 17.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Героев России, освобождавших Северск
Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом Героев РФ, участвовавших в освобождении Северска. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:22:00+03:00
2025-12-17T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
владимир путин
россия, северск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Владимир Путин
Путин поздравил с Новым годом Героев России, освобождавших Северск

Путин поздравил с Новым годом Героев РФ, участвовавших в освобождении Северска

Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом Героев РФ, участвовавших в освобождении Северска.
"Поздравляю вас с государственными наградами, хочу пожелать вам всего самого доброго и в наступающем году, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Вам всего самого доброго и вашим родным и близким. Благодарю вас за службу", - сказал Путин во время церемонии награждения Героев РФ медалями "Золотая звезда".
Глава государства в среду в Министерстве обороны РФ наградил медалями "Золотая звезда" Героев РФ, участвовавших в операции по освобождению Северска.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин назвал освободивших Северск военнослужащих храбрыми воинами
Вчера, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскВладимир Путин
 
 
