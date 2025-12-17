Рейтинг@Mail.ru
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"
Культура
 
18:16 17.12.2025 (обновлено: 20:28 17.12.2025)
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино" - РИА Новости, 17.12.2025
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"
Кадр еще не вышедшей серии мультфильма "Простоквашино" с президентом Владимиром Путиным подлинный, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии... РИА Новости, 17.12.2025
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, владимир путин, юлиана слащева, дмитрий песков, союзмультфильм, общество
Россия, Владимир Путин, Юлиана Слащева, Дмитрий Песков, Союзмультфильм, Культура, Общество
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"

"Союзмультфильм" подтвердил подлинность кадра из "Простоквашино" с Путиным

© СоюзмультфильмКадр из новой серии "Простоквашино", опубликованный РБК
Кадр из новой серии Простоквашино, опубликованный РБК - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Союзмультфильм
Кадр из новой серии "Простоквашино", опубликованный РБК
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кадр еще не вышедшей серии мультфильма "Простоквашино" с президентом Владимиром Путиным подлинный, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
Ранее в среду его опубликовало издание РБК.
Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения российской культуры в мире. По ее словам, президент создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он — неотъемлемая часть жизни всей страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
