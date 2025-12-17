https://ria.ru/20251217/putin-2062741088.html
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино" - РИА Новости, 17.12.2025
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"
Кадр еще не вышедшей серии мультфильма "Простоквашино" с президентом Владимиром Путиным подлинный, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии... РИА Новости, 17.12.2025
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"
"Союзмультфильм" подтвердил подлинность кадра из "Простоквашино" с Путиным